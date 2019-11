Politica: si apre una settimana intensa, dall'Ufficio di Presidenza alle conferme ufficiali su liste e coalizioni

Si apre un periodo intenso sul fronte politico. In settimana dovrà essere convocato l'Ufficio di Presidenza. Si conosceranno, quindi, le prossime date del Consiglio. Si dovrà sciogliere il nodo dell'inserimento, o meno, della presa d'atto dei due giudici d'appello. Ma i riflettori sono puntati anche sul bilancio che sarà al centro dei lavori dell'aula. In merito al tavolo "istituzionale", arriva la bocciatura di Rf che, in una nota, parla di un "totale fallimento" e di una "foglia di fico per sovvertire la passata maggioranza" a favore di un quadro politico ispirato alla "restaurazione". Allo stesso tempo, l'attenzione va alle elezioni dell'8 dicembre. Nella prima metà della settimana si riunirà la Commissione elettorale e, a quel punto, saranno ufficializzati i dettagli di liste e coalizioni.