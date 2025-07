Politica: tornano a riunirsi le commissioni Esteri e Riforme Istituzionali, in vista del CGG di metà luglio

Evidentemente non è ancora tempo di ferie per la politica sammarinese; vista la delicatezza dei dossier sul tavolo. Tanto lavoro per le commissioni, allora, nella settimana che si apre. Nuovo incontro per quella speciale per le Riforme Istituzionali. Mercoledì e giovedì si riunirà poi la Commissione Finanze. In seduta segreta la prosecuzione del dibattito in seguito all'Audizione dei vertici di Banca Centrale sulle operazioni di cartolarizzazione. Privi del vincolo di riservatezza, invece, i successivi esami in sede referente del PdL sullo Statuto di Via del Voltone e sulle disposizioni in materia di emissioni di titoli del debito pubblico. Sempre mercoledì l'Ufficio di Presidenza che fisserà date ed ordine del giorno del Consiglio di metà luglio.

Diversi, prevedibilmente, i temi forti. A partire dalla prima lettura del Progetto di Legge sulla riforma IGR: depositato a seguito di un Congresso di Stato convocato ad horas. La revisione del sistema fiscale continua a fare discutere; agitando, fra gli altri, il mondo sindacale. Progetto aperto ad eventuali modifiche, ha comunque assicurato la Maggioranza. Primo vaglio consiliare atteso anche per la Variazione al Bilancio di previsione 2025.

“Prettamente tecnica”, si legge nella relazione della Segreteria Finanze; e “molto sintetica”. In questa fase riguarderà esclusivamente il bilancio dello Stato, con adeguamenti “per lo più riferiti a spese obbligatorie”; o per integrare – ad esempio – gli attuali convenzionamenti con il “bonus ristrutturazioni” previsto nella recente “Legge casa”. L'auspicio dell'Esecutivo è quello di giungere al check in seconda lettura già a settembre/ottobre; con emendamenti governativi anche in questo caso “esclusivamente tecnici”, visti gli impegni presi con il parlamento. Si sottolinea comunque come al momento l'andamento delle entrate stia procedendo “come da attese”; con previsioni di un “leggero aumento” nel secondo semestre dell'anno. Stabile, poi, il trend sul versante della liquidità. Ribadita anche l'attenzione sul fronte del contenimento della spesa corrente.