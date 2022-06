CONGRESSO DI STATO Politiche energetiche, Lonfernini: "Si lavora per garantire al Paese opportunità di approvvigionamento di materie essenziali" I temi caldi discussi in Consiglio al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato

Passa in rassegna i temi caldi di questa sessione consiliare, il Segretario Teodoro Lonfernini: dalla relazione sulla giustizia all'assestamento di bilancio evidenziando dati economici confortanti, specchio dell'azione di “un Paese – ricorda - che ha saputo affrontare al meglio l'emergenza e ora la ripartenza” - per poi passare a recenti elementi di turbativa come la story su Instagram, canzonatoria un Ministro italiano, pubblicata da una componente il team comunicazione del Governo, e fortemente criticata dalle opposizioni anche in Aula consiliare. “Una spiacevole parentesi – afferma Lonfernini - che riteniamo chiusa”.

Quanto all'articolo apparso sul Corriere della Sera sulla vicenda “Skyline Aviation”, il Governo ribadisce la messa in liquidazione della società da tempo. “Dispiace – osserva ancora Lonfernini – che sia stato 'sporcato' un settore che invece sta operando in maniera adeguata sulla base di una normativa trasparente, oltre ad aver aderito alle prescrizioni di aeronavigabilità”.

Focus anche sulle riforme - previdenziale, mercato del lavoro e fiscale – non più rinviabili ma l'arrivo dei testi – si è detto - forse richiederà più tempo rispetto alla dead line del 30 giugno. Le prossime settimane si prevedono cruciali, dialogo aperto con le opposizioni, - assicurano - così come con sindacati e categorie, ma senza strumentalizzazioni.

Capitolo politiche energetiche, infine: “non ci siamo mai fermati”, ribadito l'impegno nel cercare di reperire il più possibile opportunità di approvvigionamento di gas ed energia elettrica. Non si escludono ad oggi ulteriori ritocchi alle bollette, ma con eventuali rialzi equilibrati.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Lavoro e Informazione.

