CONGRESSO DI STATO Polizia Civile, verso il secondo fabbisogno. Tonnini: "Più controlli sulle attività economiche" Il Governo guarda all'edilizia sociale, Pedini Amati: "Proseguono le richieste. Alcune situazioni al limite"

In ratifica in una delle prossime sedute consiliari, il decreto sul secondo fabbisogno della Polizia Civile prosegue un percorso già avviato nel 2021 con le disposizioni sugli avanzamenti di carriera e il reclutamento delle forze di polizia diventate effettive lo scorso anno. Si punta ora a rafforzare i controlli sulle attività economiche proprio a tutela dell'economia sana. Obiettivo - osserva il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini - prevenire le distorsioni nei settori più a rischio".

A buon fine – annuncia inoltre – anche l'assegnazione di un immobile dello Stato, presso l'Iss, per dare sede definitiva al polo delle pari opportunità e della bioetica, grazie alla collaborazione fra segreterie Interni, Sanità e Territorio. Ospiterà gli uffici di Authority per le Pari Opportunità, Commissione per le Pari Opportunità, Commissione CSD ONU, Comitato Sammarinese di Bioetica.

Focus poi sull'edilizia sociale: partiti i lavori per la finitura dei sette appartamenti a Fiorentino, ma le domande continuano ad arrivare. “Ci sono situazioni al limite – anticipa il Segretario di Stato al Turismo con delega alla Cooperazione, Federico Pedini Amati - che dovrò portare all'attenzione dell'Esecutivo perché l'intervento dello Stato non è più procrastinabile”. Quindi, la soddisfazione per Poste che “ha diminuito di molto le perdite e ha riqualificato alcune mansioni”.

Sul fronte turistico si guarda, invece, ad Expo 2025 di Osaka: a giorni il via libera alla partecipazione del Titano. Mentre va avanti, spedita, la macchina organizzativa di “Una voce per San Marino”, in attesa della finale del 25 febbraio che decreterà l'artista portacolori della Repubblica all'Eurovision Song Contest di Liverpool. "Nessun nome troppo altisonante, - anticipa Pedini Amati in vista della conferenza stampa di lunedì a Milano - ma la qualità e l'alto livello degli artisti garantiti".

Nel video le intervista a Elena Tonnini, Segretario di Stato per gli Affari Interni e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: