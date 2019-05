Polo del lusso al centro dei lavori notturni

Riprendono nel pomeriggio i lavori del Consiglio. Si riparte dai decreti, dopo la ratifica in serata delle Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di distacchi di lavoratori e lavoro straordinario. L'obiettivo – come spiega il Segretario Andrea Zafferani – è permettere alle imprese di espletare gli adempimenti con maggior velocità e minor burocrazia. Si è aperto poi il dibattito sulla proroga dei termini di attuazione di The Market. La realizzazione del Polo della Moda ha accumulato una serie di ritardi, per ultimo quello legato al blocco dei pagamenti del Cis. Si vuole quindi fare slittare il completamento della prima fase del progetto al 31 dicembre del 2020 e a fine 2022 la seconda. Di conseguenza è prevista anche la traslazione di tre anni dei tempi inizialmente fissati per la decorrenza del trattamento e delle misure incentivanti a favore delle Società partecipanti.