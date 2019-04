Polo del lusso, i conti non tornano: così i consiglieri indipendenti Giovanna Cecchetti e Tony Margiotta che, in un comunicato comunicato, ricordando che il finanziamento a credito agevolato ammontava a 40 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo stimato attorno a 150 milioni, si chiedono perché il blocco dei pagamenti in banca Cis abbia determinato l'incapacità di The Market di fare fronte agli impegni economici per la prosecuzione del cantiere e per quale motivo i pagamenti non siano stati onorati attingendo alle altre risorse che sarebbero dovute essere messe in campo.