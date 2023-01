CONGRESSO Polo museale a San Marino: sul Titano figure di spicco de La Fenice e degli Uffizi Previsti nel 2023 interventi anche su Palazzo Valloni, Seconda Torre, stabile del Teatro Titano e Casa Martelli

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato. Al centro dell'intervento del Segretario alla Cultura Belluzzi la creazione del polo museale a San Marino. Belluzzi ha raccontato che nella seduta di ieri c'è stata l'audizione del gruppo di lavoro che sta curando gli studi di progettazione relativi al nuovo museo di San Marino.

Un museo importante, un vero e proprio asset di sistema per uno sviluppo di un tipo di turismo che oggi manca a San Marino. Un importante progetto per il 2023 che permetta al turismo di essere indipendente dalla stagionalità. Un elemento di sistema che coinvolge le deleghe di molte segreterie di Stato e numerosi attori. Tra i consulenti presenti al tavolo di lavoro anche Andrea Erri, direttore del Teatro La Fenice e la dottoressa Alderotti, braccio destro del direttore del Museo degli Uffizi di Firenze, che stanno portando un importante contributo in questo progetto.

Sono stati tracciati gli elementi principali e affrontati i nodi sulla struttura amministrativa e giuridica che potrà avere l'ente, le collaborazioni e il brand. La realizzazione di un museo prevede anche progetti di servizi di ricerca, di didattica e di commercio: oggi un museo è un luogo che intrattiene e fa cultura. La struttura architettonica vera e propria arriverà quando i tempi saranno maturi. Il lavoro è in piedi, in sinergia con la Segretari al territorio da circa un anno.

Sempre sul fronte culturale e del territorio il 2023 sarà l'anno della ristrutturazione di Palazzo Valloni: previsto un consolidamento e una valorizzazione che permetterà di riconsegnare una parte dell'edificio, oggi chiusa, ai sammarinesi e a tutti i fruitori della Biblioteca di Stato. Belluzzi ha sottolineato che sono sempre di più i giovani e gli studenti che utilizzano la biblioteca e gli spazi, in determinati periodi, hanno faticato ad accogliere tutti i fruitori.

La collaborazione tra Territorio e cultura al centro anche dell'intervento del Segretario Stefano Canti: in programma la ristrutturazione della Seconda Torre. La volontà dell'esecutivo è quella di rilanciare l'offerta museale, il polo museale diventerà un opera strutturale strategica. Tra gli interventi previsti anche il recupero dello stabile del Teatro Titano e Casa Martelli a Borgo Maggiore.

