CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Positivo al Covid il consigliere Gaetano Troina di Domani Motus Liberi Si è sottoposto al tampone in una clinica privata dopo contatto con persona contagiata. È asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. In aula prosegue la sessione di bilancio

Ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale, con l'esame del Bilancio dello Stato. Alle 14:20 si era riunito d'urgenza l'Ufficio di Presidenza per affrontare le tematiche contingenti riguardanti le disposizioni italiane anticovid per le festività che coinvolgono la Repubblica di San Marino. La riunione è stata aggiornata alle 19.30. Intanto un consigliere di Domani Motus Liberi è risultato positivo al Covid. Si tratta di Gaetano Troina (che ha espressamente autorizzato la divulgazione della notizia). Si è sottoposto al test privatamente dopo aver avuto un contatto con una persona contagiata. È asintomatico e si trova in isolamento fiduciario.

