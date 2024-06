Post-elezioni: attesa per il mandato, due i principali scenari

Obiettivo: creare una maggioranza di almeno 35 seggi. Dopo la conferma dei risultati elettorali, si apre la fase del mandato esplorativo. Entro oggi la Reggenza potrebbe affidarlo a chi ha ottenuto più consensi, quindi alla coalizione Democrazia e Libertà formata da Dc e Alleanza Riformista.

Al momento i partiti non si sbilanciano, in attesa del mandato che darà 15 giorni di tempo per formare una maggioranza di Governo. L'impegno politico, commenta il segretario Dc Gian Carlo Venturini, sarà riuscire a formare un esecutivo per “attuare gli impegni presi con gli elettori”. La coalizione a traino Pdcs ha ottenuto 26 seggi e avrà il compito di trovare la quadra.

L'opzione più probabile sembra quella di un'alleanza con Libera/Ps e Psd che, con la loro coalizione, hanno totalizzano 18 seggi. In questo modo, si arriverebbe a ben 44 consiglieri.

Ma in politica i colpi di scena non sono mai da escludere. La coalizione vincente potrebbe cercare alleanze anche altrove, guardando a Domani Motus Liberi (5 seggi) e Repubblica Futura (8), arrivando così a 39 posti in Consiglio.

Rete (3 seggi) aveva già dichiarato che non si sarebbe alleata con la Dc, quindi resta fuori dalle trattative. Dei due scenari si è parlato ieri nell'ultimo speciale di Rtv.

Tra i punti cardine della nuova legislatura: proseguire con l'accordo di associazione con l'Ue. Centrali anche debito estero e sanità, rimarca Libera. Tra i programmi delle due coalizioni “molti i punti di contatto”, aggiunge il Psd che tende quindi la mano ai vincitori. Ma tutto è ancora in gioco.