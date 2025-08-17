Post-Ferragosto: la politica riparte e si dà appuntamento alla Festa dell'Amicizia della Dc

Archiviato il week-end di Ferragosto, la politica scalda i motori in attesa di tornare in Aula consiliare a settembre. E su questo fronte si conferma appuntamento clou dell'estate sammarinese, la Festa dell'Amicizia del Pdcs, in programma il 22, 23 e 24 agosto. Mercoledì 20 la conferenza stampa di presentazione per i dettagli. Due i dibattiti politici previsti anche quest'anno: venerdì al centro i temi economici; sabato focus su Europa e rapporto bilaterale con l'Italia. A chiusura come sempre la domenica sera, l'intervento di sintesi politica del segretario Dc, Gian Carlo Venturini. Un'occasione per fare il punto e riflettere sulle prossime azioni politiche.

Festa dell'Amicizia in concomitanza con il Meeting che aprirà a Rimini venerdì 22 e fino al 27 agosto, tappa fissa per le istituzioni del Titano e non solo. Ricco parterre di ospiti: da Mario Draghi alla premier Giorgia Meloni. Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari parteciperà il 24 agosto al convegno "La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa", insieme al Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Intanto dalle file dell'opposizione, Repubblica Futura pungola la Segreteria di Stato al Turismo, partendo, però, dai 350mila euro, preventivati da delibera congressuale, per il contratto di sinergia pubblico-privato, propedeutico all'eventuale partecipazione di San Marino alle prossime tre edizioni dello Eurovision Song Contest. Per Rf, “si poteva fare di meglio? A che punto siamo con il turismo? - domanda, rilevando “lo stop agli investimenti in infrastrutture, a beneficio del "finanziamento di eventi" che – attacca - “rendono di più per la visibilità personale e quindi per i voti”. Si mette l'accento sulla mancanza di “una reale progettualità in un settore strategico per l’economia”, per questo Repubblica Futura invoca “un atto di responsabilità di governo e maggioranza e un approccio serio, innovativo per un settore – accusa - lasciato allo sbando”.









