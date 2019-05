Poste: il governo invia una nuova proposta

In Congresso di Stato la questione Poste con i dipendenti che continuano a scioperare da ormai 10 giorni. Il governo ha definito una nuova proposta, già inviata alle organizzazioni sindacali. Il Segretario agli interni non vuole anticipare nulla, in attesa del confronto con le parti già fissato per domani, ma ovviamente spera in una soluzione positiva della vertenza.

Sul tavolo dell'Esecutivo anche due delibere del Segretario Zafferani: la prima riguarda il decreto delegato di modifica al testo unico sulle armi e gli esplosivi. Ma c'è anche la legge sul consumo – già predisposta da anni e mai portata all'attenzione del Consiglio – che si vuole adottare perchè fissa regole e tutele anche per i consumatori.

Riemerso nel frattempo il decreto blockchain perchè, per accordi presi in Ufficio di presidenza, la ratifica non si porterà a termine in questa sessione consiliare. Il Congresso di Stato ha anche emanato la delibera disposizione del Segretario Zanotti che da seguito agli accorpamenti previsti nel Dipartimento territorio.