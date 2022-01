Poste Spa al centro della Commissione Finanze di giovedì

Sentiamo Federico Pedini Amati

Si parlerà del trasferimento dell'Ufficio Filatelico e Numismatico in Poste San Marino, come deciso alla fine del 2021, e si esaminerà il progetto di legge di iniziativa popolare “Internalizzazione di Poste Spa nella Pubblica Amministrazione”. Questi alcuni dei temi sul tavolo della Commissione consiliare Finanze, che si terrà domani alla presenza del segretario Pedini Amati, del direttore generale di Poste, Gian Luca Amici, e del Segretario per le Finanze, Marco Gatti. A fine 2019 il Comitato “Pro-Poste” ha raccolto 1200 firme per supportare il progetto di legge depositato nel febbraio 2020. “Ma da allora sulla questione è calato il silenzio”, accusano le Federazioni Pubblico Impiego della CSdL e della CDLS, che chiedono il ritorno delle Poste sotto la Pubblica amministrazione. “Nonostante il profondo rosso del bilancio 2021 - continuano - , pari a 750mila euro e a una previsione di perdita per il 2022 di oltre 400mila euro, il Governo insiste nel perseguire il progetto di S.p.A. e invece di ammettere e correggere la scelta sbagliata fatta a suo tempo, trasferisce in Poste l’Ufficio Filatelico e Numismatico che apporta al Bilancio dello Stato diverse centinaia di migliaia di euro di utile”. A stretto giro è arrivata la risposta del Segretario con delega per le Poste Federico Pedini Amati: "La Commissione valuterà prima di tutto la legge di iniziativa popolare. Se quella legge dovesse essere bocciata, come io auspico, allora potrà andare avanti il progetto di unificazione di Poste Spa e l'Ufficio Filatelico e Numismatico in un'unica società, in una doppia gestione sia commerciale che operativa. Io e il governo abbiamo l'augurio che questa diventi una società per azione di carattere pubblico che diventi però una multiservizi".

Nel video l'intervista al Segretario con delega per le Poste, Federico Pedini Amati