Poste spa al centro della conferenza settimanale del Congresso

Conferenza stampa del Congresso di Stato questa mattina. Il Segretario Pedini Amati apre l'appuntamento parlando di Poste spa e alla decisione del governo di mantenere l'impostazione attuale: l'articolo 66 della Legge di Bilancio lascia la proprietà al 100% dello stato senza possibilità di vendita di quote societarie. Poste sarà accorpata all'Ufficio filatelico: i due bilanci sono distinti e solo il consuntivo finale sarà unico. - puntualizza poi Pedini Amati. La nuova direzione ha già diminuito la perdita previsionale per il 2022 attraverso la diminuzione delle zone postali, la riduzione del parco auto e prepensionamenti senza sostituzione. Il Cda ha condiviso con il socio il piano industriale triennale che va nella direzione di perseguire il pareggio di bilancio. La legge di iniziativa popolare aveva una logica quando era stata presentata, oggi, con tutte le valutazioni fatte, si è deciso che Poste resti in assetto di spa.

Pedini Amati parla anche di cooperazione dopo l'annuncio che è andato deserto il bando per l'edilizia popolare: l'intenzione dell'esecutivo è chiedere alle banche quanti immobili abbiano e se qualcosa può essere dato allo stato pagando una quota d'affitto. Il punto sugli eventi mostra una buona ricaduta di quelli chiusi nel 2021. Pedini annuncia che si sta delineando il palinsesto 2022. Uno dei main event lo Eurovision Song Contest: la selezione si sta già svolgendo al Teatro Titano e i riscontri sono oltre ogni aspettativa. Confermato infine il 13 febbraio a Dubai il National Day di San Marino. Domani il Segretario sarà impegnato a Madrid alla fiera del turismo: la prima in presenza dopo due anni di fiera da remoto.









Dalla decisione del governo su Poste è partito anche l'intervento del Segretario agli Interni Tonnini che ha parlato di accorpamenti all'interno della pubblica amministrazione. Già nel 2021 era stato oggetto di confronto, puntualizza Tonnini, ora con il sindacato la partita è per tenere agli aventi diritto il contratto pubblico. La scelta politica è stata il superamento del regime puù finanziario per arrivare ad importanti sinergie: poste può ampliare i propri servizi e per il filatelico più possibilità commerciali.

Tonnini parla anche delle riforma in atto dell'avvocatura dello stato, in seconda lettura in questa sessione consiliare. Le modifiche porteranno ad una maggiore autonomia, un alleggerimento delle funzioni non del tutto proprie dell'avvocatura e a novità dirigenziali. In arrivo anche un decreto su posizioni organizzative. In particolare il decreto riguarda l'accorpamento della segreteria Esecutiva con quella Istituzionale che avrà una sezione specifica sugli studi legislativi. Questa potrà divenire un punto di rifermento che possa lavorare ai testi unici e anche a modelli da mettere a disposizione di coloro che lavorano al procedimento legislativo. Un secondo step vedrà una gestione centralizzata dell'Ufficio gestione del personale per snellire procedure, omogeneizzarle e pensare alle specificità di ogni settore.