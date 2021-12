Posticipato il San Marino National Day: Pedini Amati, "garantito comunque tutto il programma

La Giornata nazionale di San Marino ad Expo Dubai, prevista per venerdì 10 dicembre, è stata rimandata. La delegazione sammarinese, guidata dai Capitani Reggenti, sarebbe dovuta atterrare questa notte negli Emirati, ma in questo delicato momento di recrudescenza della pandemia, per garantire tutti gli standard di sicurezza necessari allo svolgimento degli incontri istituzionali legati alle celebrazioni del Titano, è stato deciso di posticipare la data del San Marino National Day. Lo staff sammarinese è già al lavoro per riorganizzarsi. Nonostante la pandemia e le difficoltà nel viaggiare, gli ingressi ad Expo hanno superato i 5,6 milioni di persone, e più di un quarto sono turisti.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati