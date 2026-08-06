TLC Potenziamento rete mobile, conclusa la prima fase del piano di ammodernamento Soddisfazione delle Segreterie Industria e Territorio. Ora si guarda alla fase due, con interventi nelle aree ancora prive di copertura ottimale, con priorità a Borgo Maggiore e zone periferiche

Con l'attivazione dei nuovi impianti di Domagnano, Città (zona Kursaal) e Murata (area ex Tiro a Volo) si è conclusa la prima fase del piano di ammodernamento della rete di telefonia mobile in Repubblica. Un intervento che migliora la copertura voce e dati, superando criticità e situazioni irrisolte da tempo, in particolare, a Domagnano. Il progetto, realizzato dalle Segreterie per l'Industria e per il Territorio, in collaborazione con TIM che lo ha finanziato interamente con un investimento di oltre 300 mila euro, senza costi per lo Stato e mantenendo l'infrastruttura pubblica.

“E' stato un lavoro di sinergia molto importante – dice il Segretario all'Industria e Telecomunicazioni, Rossano Fabbri - e un risultato che, sotto a certi aspetti, credo abbia anche dell'incredibile. Erano tanti anni, per non dire lustri, che la Repubblica di San Marino aspettava un piano di implementazione come questo che ci ha permesso, al momento, di coprire la gran parte delle lacune che passano per l'asse strategico del Paese, che è quello che parte dal confine di Dogana e arriva al Kursaal. È la chiusura di una fase che ci ha permesso anche di valorizzare il nostro dovere di curare la salute dei cittadini. Voglio ricordare che l'indice elettromagnetico di inquinamento è tre volte inferiore all'Italia e sette volte circa inferiore alla media europea”.

Emissioni elettromagnetiche nei limiti di legge, accanto ad un sensibile miglioramento della qualità del segnale, come da rilievi tecnici. Previsto, poi, un contributo fino a 150 euro per l'installazione di filtri in caso di interferenze con impianti televisivi meno recenti. Soddisfazione viene anche dalla Segreteria al Territorio per interventi che “dimostrano – dice il Segretario Matteo Ciacci - come sia possibile integrare reti avanzate e salvaguardia dell'ambiente attraverso un dialogo istituzionale rigoroso. Abbiamo dimostrato – prosegue - che la tutela dell'interesse pubblico e la modernizzazione infrastrutturale possono avanzare di pari passo.

Ora verso la seconda fase del piano: interesserà le aree ancora prive di copertura ottimale, con priorità al Castello di Borgo Maggiore e alle zone periferiche. "Nuovi interventi destinati – dice ancora Fabbri – a consolidare la competitività tecnologica del Titano su scala europea: “Si tratta di quelle precondizioni assolutamente necessarie – prosegue - affinché il Paese possa davvero affrontare la transizione digitale con un piglio forte e un piglio credibile. Senza queste implementazioni non possiamo parlare di un Paese che guarda in maniera moderna al domani”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria e Telecomunicazioni, Rossano Fabbri

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