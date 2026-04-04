Poteri Locali Coe: Alessandro Bindi, di Acquaviva, capodelagazione

In occasione della 50ª Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, tenutasi a Strasburgo dal 31 marzo al 2 aprile, rinnovata la delegazione sammarinese. I membri, nel caso di San Marino, vengono selezionati tra i consiglieri delle Giunte di Castello. Alessandro Bindi, di Acquaviva è stato nominato Capo Delegazione, Vice, Gloria Menghi di Serravalle. I due membri supplenti sono Barbara Ceccoli di Fiorentino e Simone Giovagnoli di Borgo Maggiore, mentre Nicola Giancecchi di Domagnano ricopre il ruolo di Segretario di Delegazione. I delegati sammarinesi saranno impegnati nelle commissioni Monitoraggio, Inclusione Sociale e Governance. Al centro dei lavori, al Congresso dei Poteri Locali, temi come la sicurezza urbana, lo sviluppo sostenibile e il dialogo interculturale.







