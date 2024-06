PDCS-AR Pre-consultazioni: con Rf "dialogo costruttivo", Rete ribadisce il "no" ad alleanze Ancora presto per sciogliere le riserve. All'inizio della nuova settimana incontri interni, poi consultazioni

Al momento i giocatori non scoprono le carte: massimo riserbo, in casa Dc e Ar, su quale sarà la nuova maggioranza. Le opzioni sembrano rimanere aperte, mentre si chiude il giro di pre-consultazioni, oggi in via delle Scalette, con Repubblica Futura e Rete.

"Abbiamo riscontrato una disponibilità alla possibile formazione di un Governo - spiega il segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini - con Domani Motus Liberi, con la coalizione Psd e Libera-Ps e con Repubblica Futura. Rete ha confermato la non disponibilità, pur mantenendo un'apertura al confronto su temi di interesse comune".

Con Rf “dialogo costruttivo e confronto aperto”, spiega Democrazia e Libertà. La contrarietà di Rete a un percorso comune è, invece, stata ribadita dallo stesso movimento che, dopo il crollo di voti, annuncia una fase di auto-analisi, per rilanciarsi. Nelle scorse ore Libera-Ps e Psd si sono dette determinate a formare un nuovo Governo per “evitare di disperdere la forza riformatrice che si è creata”.

Tra lunedì e martedì Pdcs e Ar si confronteranno al loro interno, in vista di nuove consultazioni la prossima settimana. "In primo luogo - ribadisce Venturini - si dovrà partire dal nostro programma di coalizione. Quella è la base di lavoro. Dovremo trovare convergenze con chi è disponibile a fare un Governo con noi". Su alcuni temi, prosegue, ci sono già vicinanze. Su altri "dovremo fare gli approfondimenti del caso" in un nuovo ciclo di incontri.

Nel servizio l'intervista a Gian Carlo Venturini (segretario Pdcs)

