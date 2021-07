SICUREZZA ALIMENTARE Pre Vertice della FAO, SdS Luca Beccari: "Necessità di ripensare alle condizioni di accesso al cibo"

In questi giorni è in corso, nella sede della FAO a Roma, il Pre Vertice sui sistemi di sicurezza alimentare voluto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, dal Governo Italiano e dal Direttore Generale della FAO. L'obiettivo è quello di rivedere la validità dei sistemi attuali di sicurezza alimentare e proporre soluzioni innovatrici dopo quasi due anni di pandemia. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto in giornata da remoto per testimoniare l’impegno di un Paese attento e partecipe alle sfide globali, solidale anche attraverso politiche nazionali particolarmente conformi all'Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile.

Il Segretario ha anche ricordato che San Marino è stato il promotore, nel 2019, in ambito ONU, della Risoluzione che ha istituito la Giornata Internazionale contro lo spreco alimentare, per una maggiore sensibilizzazione dei portatori di interesse e dell’intera società civile. Beccari ha anche richiamato la necessità che nella società globale, in cui obesità e malnutrizione convivono, occorre ripensare alle condizioni di accesso ai sopracitati beni fondamentali, così come occorre adottare nuove strategie per ridurre le perdite agroalimentari; un fenomeno ancora drammaticamente presente in molti Paesi del mondo.

Comunicato integrale.

