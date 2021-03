Premi di risultato Iss, Rf: "atto discrezionale del Governo e uno schiaffo agli operatori sanitari"

Repubblica Futura torna sulla vicenda dei premi di risultato erogati al Comitato Esecutivo dell’Iss definendoli “un atto discrezionale del Governo ed uno schiaffo in faccia ai tanti operatori sanitari che, tutti i giorni in trincea, lottano sul campo contro il Covid”. Rf sottolinea quattro “risultati” che il Comitato Esecutivo Iss, ma anche la Segreteria di Stato alla Sanità ha raggiunto: la medicina di base è sparita, non sono pervenuti l'Atto Organizzativo e il nuovo Fabbisogno dell’Iss, la terapia intensiva non è stata ristrutturata, è stata creata un’area Covid all’interno del Casale la Fiorina. Chiediamo – conclude Rf - al Governo un atto di trasparenza con la pubblicazione degli obiettivi che erano stati fissati e che ci facciano conoscere gli indicatori usati per valutarli e garantire 20.000€ cadauno di premio di risultato.

