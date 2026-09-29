COMMISSIONE IV Prende corpo la possibilità dello studentato all'ex Excelsior Lo ha affermato il Segretario di Stato Ciacci. Opere pubbliche: opposizione all'attacco sulla mancanza di strategia

Prende corpo la possibilità dello studentato all'ex Excelsior.

Avviata in Commissione IV l’audizione del Comitato Esecutivo dell’Iss che proseguirà nel pomeriggio. Nel comma comunicazioni, in apertura di seduta, ampio spazio al confronto sulla situazione del territorio e sulle opere pubbliche. Dall’opposizione sono state sollevate critiche sull’assenza di una strategia complessiva e sul degrado di alcune strutture: dall’ex Istituto Musicale di Borgo al Cinema Turismo, dalla Scala Malagola al Nido del Falco, fino al Kursaal. Al centro del dibattito anche l’emergenza abitativa e il caro carburanti, con la richiesta di interventi più incisivi e di maggiori sconti Smac per residenti e lavoratori.

A difesa dell’azione del Governo, il segretario al Territorio Matteo Ciacci ha rivendicato una progettualità finalizzata alla realizzazione concreta delle opere. Indicata nel 2027 la conclusione della Scala Malagola e del parcheggio della Baldasserona, mentre sullo studentato è stata indicata come prioritaria l’acquisizione dell’ex Excelsior di Città, dove sono previste 24 camere per gli universitari. La Commissione è quindi entrata nel vivo con l’audizione del Comitato Esecutivo Iss che continuerà nella seduta pomeridiana.

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