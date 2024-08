Presentata la 51esima edizione della Festa dell'Amicizia La Dc dà appuntamento a Serravalle dal 16 al 18 agosto. Intrattenimento e dibattiti politici. Venerdì sera la cena di tesseramento.

Presentata la 51esima edizione della Festa dell'Amicizia, da venerdì 16 a domenica 18 agosto. Sarà un'occasione di intrattenimento ma, come sempre, avrà una valenza politica e quest'anno coincide con l'avvio della nuova legislatura.

La Festa dell'Amicizia - organizzata dalla Democrazia Cristiana, come sempre, a Serravalle - è un appuntamento tradizionale dell'estate sammarinese, per le famiglie e un po' per tutte le generazioni, ma è anche l'occasione per la ripresa dell'attività politica, che quest'anno coincide con l'avvio della legislatura.

Venerdì sera – dopo la cena di tesseramento - in programma il primo dibattito, della 51esima edizione, dedicato allo stato di salute delle democrazia, con esponenti di tutti i partiti, in previsione delle riforme istituzionali preannunciate nel programma di Governo. Sabato sera si parlerà invece dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea – in vista della firma attesa entro l'anno – insieme ad esponenti dei sindacati e delle associazioni di categoria. Domenica il comizio del Segretario Gian Carlo Venturini.

È stata una partenza col piede giusto per legislatura e Governo? “Siamo solo alle prime battute, perché – dichiara il leader Dc – abbiamo fatto solo la nomina di qualche commissione e la votazione del programma. Sicuramente siamo già al lavoro, nonostante la pausa estiva, dopo le elezioni. Le forze politiche che partecipano alla maggioranza stanno lavorando anche in questo momento per adempiere ai primi impegni della legislatura”.

Venturini ha anche comunicato le date prossimo congresso del Pdcs, fissato dall'8 al 10 novembre e ha voluto ringraziare gli 80 volontari che – come ha ricordato il consigliere Gian Fanco Ugolini – rendono possibile l'allestimento della festa, ogni anno, con grande entusiasmo, anche da parte di chi se ne occupa attivamente, fin dalle prime edizioni, oltre mezzo secolo fa. Musica e ballo liscio, per tutte e tre le sere, con orchestre di primo livello, ma anche spazio ai più giovani con la 21esima edizione del Live Festival e l'immancabile lotteria, con primo premio da 2.500 euro.

Leggi il comunicato stampa del Pdcs

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: