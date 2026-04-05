DEMOCRAZIA DIRETTA Presentate 56 istanze d'Arengo: scuola, salute, diritti civili e 33 solo sulla fibromialgia Tante le tematiche trattate, dalla socialità all'istruzione, dai diritti dei cittadini alla sicurezza stradale. In Aula la protesta pacifica dei pazienti fibromialgici

Presentate 56 istanze d'Arengo: scuola, salute, diritti civili e 33 solo sulla fibromialgia.

Sicurezza stradale, diritti civili, scuola, salute: tanti gli argomenti delle 56 istanze d'Arengo presentate. Diverse quelle riguardanti l'istruzione. Si riapre il dibattito sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, con la richiesta di trattare tali materie non prima delle medie, con la possibilità, su dichiarazione dei genitori, di frequentare corsi alternativi. C'è chi chiede, poi, il ritorno al diario cartaceo per le medie, togliendo il badge elettronico. E chi esorta a lasciare cartelloni e illustrazioni dei ragazzi a scuola durante le elezioni. Dai cittadini anche la richiesta di un liceo delle Scienze umane. Per “tutelare” le giovani generazioni, si propone di vietare lo smartphone ai minori di 14 anni.

La salute occupa un posto importante, in termini di domande presentate, ad esempio l'istanza per un sistema integrato di prevenzione del suicidio e di supporto alle persone in crisi. Oppure quella per dichiarare, in vita, se si vogliono donare o meno gli organi. Sul fronte disabilità, invece, la richiesta di rendere operative le misure per il “piano individualizzato di vita”. In una delle istanze si chiede invece di rivedere il sistema di scadenze della patente per chi ha determinate patologie.

Ben 33 quelle sulla fibromialgia: una forma di protesta pacifica dagli attivisti dell'associazione “La Fibromialgia a San Marino”, per sensibilizzare sulla mancata discussione del loro progetto di legge. Il testo è stato così scomposto in tante richieste.

Spazio alla sicurezza stradale, con le istanze per realizzare sottopassi e sovrappassi e altri interventi sulla Superstrada e per migliorare spartitraffico e illuminazione. Rilevanti anche gli spazi per la socialità: la riqualificazione del campo sportivo lungo la Sottomontana, del parco di Cailungo, una “piazza dei bambini” a Montegiardino, fino alla richiesta di affidare alla Giunta la sede dell'ex Banca Cis di Serravalle. Un'istanza chiede, poi, una sede per il “circo contemporaneo”. Dai sammarinesi l'esortazione a restaurare alcuni vagoni della ex ferrovia a Domagnano. E a dedicare a Totò la hall del Teatro Titano. In campo musicale, l'istanza per aggiornare le norme di reclutamento del direttore della Banda Militare. C'è poi chi lancia un appello affinché la Repubblica aderisca alla Carta sociale europea.

Sul piano dei diritti civili, dagli attivisti Lgbt+ le istanze con l'obiettivo di definire criteri per la rettifica del genere allo Stato Civile, trascrivere atti di nascita e adozioni registrate all'estero, riconoscere la responsabilità genitoriale di entrambe le persone che esercitano questo ruolo.

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