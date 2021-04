Presentate le istanze d'Arengo: sociale, diritti e proposte, dal parco per le vittime Covid al trasferimento delle elementari

La lettura delle istanze

Un'attenzione particolare al sociale e alla sicurezza sulle strade, passando per i diritti dei cittadini-elettori e delle donne. 19 le istanze d'Arengo lette a Palazzo, come da tradizione, nella domenica successiva alla cerimonia d'investitura dei Capitani Reggenti. Ad illustrare le richieste dei cittadini il segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, alla presenza di capi di Stato Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Le modalità di presentazione e lettura sono quelle dettate dalle disposizioni anti-contagio, con invio telematico e presenze in Aula limitate. Proprio alla pandemia fa riferimento una delle richieste dei cittadini che propongono l'istituzione di un parco o giardino in ricordo delle vittime del Covid.









Tra le istanze, anche quella che chiede il ripristino della preferenza unica alle elezioni. Tante le richieste relative al sociale e ai diritti. Tra queste, quella di eliminazione della monofase sui prodotti di protezione per l'igiene femminile, guardando alla cosiddetta “Tampon Tax” nell'Ue. Poi la richiesta di politiche a sostegno della famiglia per contrastare o, almeno, limitare il calo demografico; dai firmatari un riferimento al trasferimento delle elementari di Città. Tema, quest'ultimo, trattato da un'altra istanza che chiede di rivedere la decisione, proponendo di spostare l'Istituto musicale a Murata. Sempre sul fronte scuola, la domanda di riconoscimento, nelle graduatorie sammarinesi, dell'insegnamento svolto in Italia per docenti abilitati sul Titano.

Spazio anche al problema delle mancate consegne a San Marino di alcune spedizioni, spesso dalle piattaforme di e-commerce, con l'auspicio di un confronto con le autorità competenti. Numerose le istanze dedicate a viabilità e sicurezza, da quella che chiede il miglioramento della situazione in via del Voltone con, tra le altre cose, l'installazione di limitatori o rilevatori di velocità e un marciapiede, alla domanda di vietare il traffico pesante su Strada La Venezia a Chiesanuova, dalla messa in sicurezza dei passaggi pedonali del parco Ausa alla proposta di reinserire sulla patente l'indicazione del gruppo sanguigno, su richiesta dell'interessato.

Sensibilità anche per la storia, per intitolare a Clara Boscaglia una via, una piazza o un parco in Città. Dai cittadini la richiesta di creare un percorso ciclo-pedonale sul tratto della ex ferrovia, da Dogana fino in Città e di far restaurare fonte e lavatoio a Borgo, tra Strada di Maiano e Strada Poggio dei Furci. Attenzione agli animali domestici, con la proposta di dedurre le spese veterinarie e di istituire un'assicurazione sanitaria veterinaria. In tema ambientale, l'istanza per obbligare i privati a rimuovere larve e nidi di processionaria.

Dalla popolazione anche l'esigenza di istituire un servizio civile sammarinese per gli studenti delle superiori e la creazione di un ente che si occupi di tolleranza e contrasto all'odio. Tra le 19 istanze, quella che chiede il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice italiana Liliana Segre.

