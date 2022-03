Presentato il libro sul movimento giovanile del PDCS, tra sfide, ideali e aneddoti curiosi

Il libro - con prefazione di Marco Follini - racconta la storia dei Giovani Democratico Cristiani, dalla fondazione nel 1955 ad oggi. Il Presidente del movimento giovanile Lorenzo Bugli, il Segretario del partito Giancarlo Venturini, il Presidente Pasquale Valentini e il curatore del volume Lorenzo Muccioli – intervistati dalla giornalista Sonia Tura - hanno ripercorso battaglie ed impegno politico con uno sguardo all'attualità. Cambiano i tempi ma ispirazioni ed ideali di oggi sono gli stessi di allora. I GDC sono una realtà attiva e dinamica, che mette al centro cultura, formazione e rapporti interazionali, per preparare figure politiche alle sfide del domani. Troppo spesso – è stato detto – il Consiglio ha visto uomini popolari ma improvvisati.

Obiettivo del libro – spiega Bugli – è risvegliare le coscienze sulla necessità di formarsi anche attraverso le esperienze del passato, ascoltando le diverse anime del partito. Sui giovani scommettono sia Venturini che Valentini, rimarcando le opportunità per le nuove leve, spinti a fare esperienza sul campo. Per realizzare il libro, il PDCS ha aperto i suoi archivi, da cui emergono aneddoti curiosi e storie dimenticate, come le forti e provocatorie prese di posizione dei giovani di allora contro la guerra in Vietnam e gli Stati Uniti, che tanto scompiglio crearono nel partito. Mentre, negli anni 50, si riporta la vigorosa protesta in piazza dei giovani Dc – allora all'opposizione – contro l'apertura di una casa da gioco durante il governo socialcomunista.