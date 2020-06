Presentato Odg per accogliere alcuni minori non accompagnati che si trovano nei campi profughi delle isole greche

Al via al Centro Congressi Kursaal una lunga sessione consigliare che proseguirà fino al 1° luglio, con la sola interruzione del prossimo week end. L'Assestamento di Bilancio è il provvedimento più importante in esame ma come sempre in apertura i consiglieri sono intervenuti sui temi di più stretta attualità nel comma comunicazioni.

San Marino potrebbe ospitare alcuni minori non accompagnati che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e necessità nei campi profughi allestiti sulle isole greche di Lesbo, Samos e Chio. E' l'intendimento di un ordine del giorno presentato in aula da Sara Conti, di Rf, condiviso da tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio. E' la principale novità emersa dai lavori mattutini dell'aula. Durante il comma comunicazioni trattati tanti altri temi di attualità, non ultima la crisi economica legata all'emergenza Covid, ma anche la ripartenza, lo smart working, le perduranti criticità del Tribunale, la giustizia. E proprio il Segretario alla Giustizia Ugolini, intanto, ha fatto sapere di aver consentito l'anticipazione della risposta all'interpellanza, presentata da alcuni consiglieri di Libera, circa un suo presunto incontro fuori territorio con un magistrato di grado superiore. Altro tema caldo del dibattito la disabilità. Alla luce dei disagi denunciati anche recentemente dai famigliari di alcuni disabili il consigliere del Pdcs Francesca Civerchia ha sottolineato che la politica ha l'obbligo di indicare le linee di indirizzo ma poi sono i dirigenti dei settori specifici che devono realizzarle. Ha chiesto quindi di verificare quali siano i problemi e di creare un canale di comunicazione tra servizi e famiglie, per risolverli.