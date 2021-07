RAPPORTI Presentato ufficialmente il Gruppo di amicizia UE-San Marino: oggi il primo confronto a distanza Una iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che coinvolge alcuni europarlamentari italiani particolarmente vicini al Titano

Amicizia consolidata, sostegno certo. A dare man forte al percorso di San Marino verso l'Accordo di Associazione con l'Ue, un gruppo di europarlamentari italiani dei vari schieramenti, alcuni dei quali riuniti nell'occasione da remoto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, tutti convinti che il futuro della Repubblica sia sempre più con l'Europa e che tale passaggio comporti benefici per tutti, sia in termini economici che culturali. “Non è un caso – ha ricordato il Segretario Beccari - che questo Gruppo di amicizia (che resta aperto al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al tema), parta proprio da parlamentari italiani che hanno per primi raccolto il nostro richiamo alla necessità di creare un legame politico più forte tra San Marino e l'Unione, al di là della rete di rapporti esistenti in ambito economico e commerciale”

[Banner_Google_ADS]



Il Vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, Massimiliano Salini, Brando Benifei, Anna Cinzia Bonfrisco e Carlo Fidanza, concordano sul fatto che San Marino “è una grande storia europea” e come tale vada sostenuta e valorizzata.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: