Presidente PAM, Mayara: “San Marino spazio ideale di dialogo fra le parti”

Nel video, le interviste al Segretario agli Esteri, Luca Beccari; al Presidente della PAM, Enaam Mayara e al capo delegazione consiliare presso la Pam, Francesco Mussoni

Gli equilibri complessi sul piano internazionale, le emergenze – dal Covid alla guerra –, le tante sfide aperte per l'area del Mediterraneo e il ruolo di un organismo come la PAM per affermare lo strumento della diplomazia a favore della sicurezza e della pace. Il Presidente Enaam Mayara, con la delegazione - c'è anche il Segretario Sergio Piazzi - siede in bilaterale con il Segretario agli Esteri Luca Beccari. Guarda alla presenza di San Marino nell'organizzazione, resa più attiva dalla apertura, nel 2021, della sede del Centro Studi Internazionali Pam, e con nuovi progetti sul tavolo per rafforzare ulteriormente la collaborazione. Il Presidente Mayara richiamando gli obiettivi della PAM indica in San Marino il luogo ideale di mediazione:

“In primo luogo – dice Mayara - San Marino ospita il Centro Studi Internazionale e anche una sede della Pam. Essendo una Repubblica stabile può dare un proprio apporto nelle relazioni bilaterali, tra i Parlamenti dei Paesi che fanno parte della Pam. Inoltre, San Marino può costituire uno spazio di dialogo tra le parti, tra i membri della Pam. Per esempio, guardo a due parti in conflitto come Israele e Palestina... San Marino potrebbe essere il luogo giusto nel quale fare incontrare queste parti".

Davanti alla delegazione consiliare sammarinese – Francesco Mussoni, Matteo Ciacci, Giacomo Simoncini – guarda a nuovi traguardi: aprirsi ai Paesi vicini al Mediterraneo, allargare l'ambito di interesse anche ai temi economici.

“L'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo – spiega il capodelegazione Mussoni - è chiaramente un esercizio di diplomazia parlamentare, che noi esercitiamo come Paese in quest'area così importante del mondo, in cui sono molti Paesi che stanno emergendo e che stanno consolidando il loro percorso di democrazia. Quindi chiaramente per noi significa esercitare in questo organismo il nostro ruolo di grande democrazia e di grande sovranità, pur essendo molto piccoli, e devo dire che il nostro ruolo è molto apprezzato in questi Paesi”.

In udienza, la Reggenza richiama il lavoro della PAM nel monitoraggio dei conflitti e delle condizioni socio-politiche dell'area, raccomandando confronto, in particolare, rispetto alle politiche migratorie e assicura l'impegno di San Marino, nella consapevolezza – dicono Alessandro Scarano e Adele Tonnini – che la comunità internazionale ha bisogno di tutte le voci per elaborare politiche a garanzia della sicurezza e della prosperità dei popoli”, citando il Protocollo d'Intesa siglato oggi tra PAM e Cemec, accordo di parternariato, che definisce obiettivi comuni e la promozione di attività congiunte.

