Pressioni mediatiche: il Governo accusa alcuni centri di potere di voler screditare il Paese

Con una nota, il Congresso di Stato difende l’indipendenza delle istituzioni sammarinesi da presunte pressioni esterne, in riferimento alla vicenda Banca di San Marino e non solo. Il Governo contesta le ricostruzioni giornalistiche su vicende finanziarie definite pretestuose e distorte. Ribadisce che la magistratura deve operare senza condizionamenti mediatici o politici. Condanna ogni tentativo di delegittimare l’azione degli organi di controllo. Sottolinea che le istituzioni agiscono nel rispetto della legge e degli standard internazionali. Accusa alcuni centri di potere di voler screditare il Paese attraverso campagne mediatiche.

Il Governo collega questi attacchi a un momento delicato, segnato dal percorso di associazione con l’Unione Europea. Espressa preoccupazione per chi, anche internamente, amplifica tali narrazioni. Invita pertanto tutte le forze politiche e sociali a difendere l’onorabilità della Repubblica.

"La risposta di San Marino sarà affidata esclusivamente alla forza dei fatti e alla solidità delle sue istituzioni, - conclude la nota governativa - che continueranno a operare per garantire la massima conformità agli standard internazionali, isolando chiunque creda di poter trattare la giustizia come merce di scambio o strumento di pressione politica".







