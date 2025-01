Pressioni sui giornalisti di RTV: intervengono GDC, Consulta per l'Informazione, USGI e RF

I Giovani Democratico Cristiani esprimono "profonda preoccupazione" per le dichiarazioni del Comitato di Redazione (CdR) della San Marino RTV, che chiede di fermare le ingerenze politiche nel lavoro giornalistico del servizio pubblico.

Nel comunicato, il gruppo sottolinea che "non è accettabile che i professionisti dell’informazione siano trattati come semplici addetti stampa della politica", ribadendo l'importanza dell' indipendenza editoriale per garantire un'informazione obiettiva e al servizio della comunità. "La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non deve mai essere compromessa," si legge nel comunicato, che richiama il rispetto dei ruoli e dei confini come imprescindibile per preservare la trasparenza e l’autonomia della San Marino RTV. I GDC ribadiscono la fiducia nel Direttore Generale Roberto Sergio, riconoscendone la professionalità e l'impegno nel gestire il frangente. Condannano però con fermezza "le pressioni, dirette o indirette, da parte di rappresentanti istituzionali" che rischiano di compromettere il lavoro della direzione e dei giornalisti.

La Consulta per l’Informazione e l’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters (USGI) intervengono congiuntamente esprimendo vicinanza ai colleghi della RTV. Sottolineano che il rapporto tra politica e giornalismo è naturalmente antagonista, ma la dialettica non deve mai superare i limiti della correttezza. "Il rischio è che legittime richieste si trasformino in indebite pressioni," affermano, condividendo le parole del Direttore Roberto Sergio sull’importanza dell’autonomia e della trasparenza nel servizio pubblico.

Repubblica Futura, in una nota, dichiara di seguire con apprensione la vicenda, sottolinea che "la professione giornalistica merita tutele e rispetto" e chiede chiarezza sulle pressioni denunciate dal CdR. RF ricorda episodi pregressi di tensione tra stampa e governo e domanda un’indagine approfondita per identificare eventuali responsabilità. Chiede al governo una posizione sull'accaduto e se il Segretario all'Informazione sia intervenuto per chiarire alla vicenda. "San Marino RTV deve essere un esempio di corretto rapporto tra politica e informazione," conclude RF, auspicando che la questione venga affrontata con urgenza.