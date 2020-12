Prestito ponte, Rf: “Si ipoteca il Paese in assoluto segreto, vogliamo risposte” Il partito lancia la sua proposta: un patto, nel Paese, per superare questa fase

“I cittadini hanno diritto ad avere risposte”. Repubblica Futura critica il Governo sul prestito ponte da 150 milioni di euro che, in base alle ultime notizie circolate, dovrebbe essere concesso da una società statunitense. Per Rf la parola chiave per l'operazione è “segreto”. Il partito denuncia una mancanza di trasparenza, chiede dettagli su costi, consulenti ed elementi dell'accordo e parla del rischio che vengano posti a garanzia beni dello Stato.

Tra i punti critici, per la forza politica, anche il decreto 212 del 7 dicembre che regola operazioni di finanziamento. Rf si chiede come si potrà ripagare il prestito in un anno, vista la condizione economica attuale con il bilancio per il quale si prevedono 160 milioni di disavanzo. Il timore è poi quello di non riuscire a piazzare i bond in futuro. Il partito lancia dunque la sua proposta per superare il periodo.

Nel servizio, l'intervista a Sara Conti (Repubblica Futura)

