PROTEZIONE CIVILE Presto il Sistema di allertamento IT-Alert esteso anche al Titano Si rafforza la collaborazione tra Italia e San Marino

Forme di sinergia operativa tra i servizi di Protezione Civile di Italia e San Marino, l'orgoglio per una collaborazione sempre più stretta espresso anche dai Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini nel Loro discorso d'ingresso. Collaborazione che, dunque, si rafforza grazie al Protocollo d'intesa rinnovato con la firma del 30 marzo scorso a Roma.

[Banner_Google_ADS]



Nella cornice del nuovo accordo rientra, quale ulteriore forma di sostegno reciproco, il sistema di allertamento pubblico - in via di attivazione sul territorio italiano, - relativo a diversi scenari di rischio: dirama, in sostanza, messaggi di “Alert” ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. Il sistema presto sarà esteso anche al territorio del Titano, per consentire alla popolazione di assumere tempestivamente gli appropriati comportamenti di auto-protezione. Lo ha annunciato nella veste di oratore ufficiale alla Cerimonia del 1° aprile, Angelo Borrelli: un progetto, IT-Alert, al centro del suo mandato di Capo della Protezione Civile dal 2017 al febbraio scorso.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: