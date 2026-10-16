GRECO Prevenzione corruzione e promozione dell'integrità: al via formazione per parlamentari e alte funzioni esecutive Due sessioni formative presso l'aula “Lanfranco Ferroni” dell'Università di San Marino. I corsi sono tenuti dal professore Luciano Angelini e dal rettore Paolo Pascucci, entrambi giuslavoristi e docenti di diritto del lavoro dell'ateneo sammarinese.

Rafforzare le attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità, in attuazione delle raccomandazioni formulate dal GRECO, il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa. Avviate due sessioni formative presso l'aula “Lanfranco Ferroni” dell'Università di San Marino rivolte a parlamentari e alte funzioni esecutive. I corsi sono tenuti dal professore Luciano Angelini e dal rettore Paolo Pascucci, entrambi giuslavoristi e docenti di diritto del lavoro dell'ateneo sammarinese.

L'attività rappresenta un ulteriore passo nel percorso di adeguamento di San Marino agli standard internazionali, offrendo un occasione di approfondimento su principi e strumenti utili.

Nel servizio le interviste a Paolo Pascucci (Rettore UNIRSM) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)

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