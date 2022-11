PRG e rischio idrogeologico, Canti: "A San Marino fondamentale negli anni la cura dell'Azienda dei Servizi" A margine della conferenza stampa il tema della mancata firma di Boeri per divergenze sulla sicurezza idrogeologica

Il Segretario Canti parla di un gioco al massacro senza precedenti e annuncia di avere chiesto un incontro privato alla Reggenza, dopo il quale dice “mi riserverò le valutazioni del caso”. Non ci sta ad essere additato come colui che ha cacciato il sindaco del Vecchio dall'azienda dei lavori pubblici e rimanda alla verità dei verbali, “sulla vicenda Matteo Casali, con il quale è in corso una causa civile in tribunale, è stato il Congresso a decidere di non rinnovarlo”. Nel mirino delle opposizioni anche i costi della partecipazione alla Cop 27 e l'evento dei 40 anni dell'Azienda di Produzione. A margine della conferenza il tema forte del Prg e la mancata firma dell'architetto Boeri “per divergenze sulla di sicurezza idrogeologica” di stringente attualità dopo la tragedia e le polemiche di Ischia, “San Marino- ha detto il Segretario Canti- è un terreno collinare montuoso che non ha manifestato problemi di dissesto idrogeologico, anche per la cura che negli anni gli è stata riservata dall'azienda dei Lavori Pubblici”. L'incontro con la stampa si è aperto con l'annuncio di un bando per la ristrutturazione dell'immobile ex casa Zonzini. L'idea è quella di trasformarlo in un ristorante con adiacente fattoria sociale, in collaborazione con associazioni che operano nel settore della disabilità.

Ed in vista della giornata internazionale del 3 dicembre, il Segretario Ciavatta ricorda i due eventi al Concordia, il convegno “Essere caregiver” e la proiezione del pomeriggio sul film di Antonio Maglio, alla presenza del cast compreso Flavio Insinna. Ciavatta anticipa anche che è stato creato un gruppo di lavoro per velocizzare l'iter di promulgazione per i decreti attuativi della Legge Quadro sulla disabilità. Avviato il gruppo di lavoro sull'inquadramento della figura del caregiver.

Nel video l'intervista al Segretario al Territorio Stefano Canti e alla Salute e Pari Opportunità Roberto Ciavatta

