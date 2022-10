Prg, parla Boeri: "Non ho firmato perché il piano trascura la sicurezza dei cittadini"

Prg, parla Boeri: "Non ho firmato perché il piano trascura la sicurezza dei cittadini".

Dure dichiarazioni quelle dell'architetto Stefano Boeri dopo la mancata firma del Piano regolatore da lui stesso progettato. "Mi è stato chiesto di trascurare la sicurezza dei cittadini", dichiara Boeri in un'intervista al Corriere Romagna, spiegando il motivo del rifiuto di siglare il Prg. Uno dei pilastri, spiega l'architetto, era "la messa in sicurezza di un territorio fragile", insieme alla riduzione del consumo di suolo, alla rigenerazione del territorio e all'investimento su verde e rinnovabili. Per la prima volta, prosegue, è stata creata una mappa del rischio idrogeologico.

Il documento, consegnato nel 2019, dice, era "pronto per essere approvato dal Consiglio", ma "non è mai stato adottato né portato in discussione". È "inspiegabile e immotivato", aggiunge sempre Boeri che aggiunge: "Ci è stato chiesto di togliere il retino di non edificabilità ad alcune delle aree a maggior rischio". Questo per "tutelare" diritti edificatori del Piano del '92. Rendere le zone di nuovo edificabili, prosegue, "significherebbe mettere in secondo piano sicurezza e salute dei cittadini". "Quanto accaduto nelle Marche con l'alluvione - tuona Boeri - dovrebbe essere di monito". L'architetto parla di "questione etica", rispondendo al segretario al Territorio, Stefano Canti, che in Commissione Sanità aveva detto di sentirsi "tradito" da una mancata firma per "ideologia personale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: