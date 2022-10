CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Prima seduta dall'insediamento per i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta All'ordine del giorno, in seconda lettura, l'assestamento di bilancio e le norme di disciplina per i dipendenti pubblici

Prima seduta dall'insediamento per i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

Convocata per le 15 la prima seduta della sessione consiliare di ottobre che impegnerà l'aula per cinque giorni consecutivi fino a venerdì prossimo. Due i progetti di legge in seconda lettura: le norme di disciplina per i dipendenti pubblici e l'assestamento di bilancio. Previsto anche un riferimento del Segretario di Stato alle Finanze sulla recente missione annuale a San Marino del Fondo Monetario Internazionale. Tra i primi adempimenti, dopo il comma comunicazioni, la nomina del Comandante Superiore delle Milizie. La seduta si aprirà con un indirizzo di saluto dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta che per la prima volta presiedono i lavori dell'aula, dopo l'insediamento.

