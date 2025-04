Prima sessione: il saluto dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi L'invito ai Consiglieri a valorizzare “l'alto compito al quale – dicono i Capi di Stato – tutti noi siamo chiamati”. Tra le sfide per il Consiglio Grande e Generale, quella dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea

L'Aula come “luogo della partecipazione attorno alle decisioni, dove la politica traduce ed eleva la voce dei cittadini”. I Capitani Reggenti, Denise Brozetti e Italo Righi, focalizzano l'obiettivo dell'attività parlamentare, su due binari: sviluppare un dibattito che colga le istanze della cittadinanza; saper rispondervi con speditezza e produttività. In questo, una riflessione sulle regole che disciplinano l'attività parlamentare, garantendo impegno – tra le tante dimensioni - per una organizzazione efficace dei lavori, per il rispetto dei diversi ruoli, nell'appello ai Consiglieri a valorizzare l'alto compito “al quale dicono – tutti noi siamo chiamati”.

“Se nel dibattito – dettaglia la Reggenza - la critica deve essere ammessa ed accettata, non c’è alcun merito nell’utilizzo di espressioni che, più che offendere l’avversario, colpiscono la dignità del ruolo e contribuiscono a fomentare disistima e disaffezione dei cittadini verso le istituzioni, sentimenti che, purtroppo, si stanno attestando a livelli che devono preoccupare”.

Ricordano poi l'importanza dell'attività di Ufficio di Presidenza; Commissioni; lo stesso Congresso di Stato, nel dialogo con il Parlamento, perché possa di esaminare gli atti del Governo in tempi adeguati per deliberare con cognizione. Il saluto poi a Collegio Garante; Magistratura; Giunte di Castello, le cui “funzioni vanno valorizzate” – dicono – impegnandosi a promuovere il dialogo tra questi organi istituzionali. Fondamentale, ancora, l'apporto di tutti i cittadini, guardando con vanto alle realtà associative e di volontariato.

Tante sfide per l'Aula, a partire dall'Accordo di Associazione, in un iter che coinvolga tutte le espressioni della Comunità: “una formidabile opportunità – dicono i Capi di Stato - che potrà contribuire a rendere più produttivo il nostro Paese favorendo un maggior benessere della cittadinanza e del sistema economico-sociale. Ma – non dimentichiamocelo - comporterà anche il doversi adeguare della nostra struttura, dei nostri apparati, delle nostre procedure, anche istituzionali. In tutto ciò il ruolo del Consiglio sarà cruciale”.

La Reggenza sollecita interventi per dare ascolto ai giovani; piani d'azione per superare il declino demografico; per la tutela dell'ambiente; progetti a supporto del sistema economico e artigianale. Nel tenere alto il rapporto tra cittadinanza e istituzioni riflette sul ruolo dell'informazione libera, in una relazione corretta tra politica, operatori dei media e cittadini. Vicini a chi vive il disagio, nell'ascolto e nella ricerca di soluzioni, pensando agli anziani – da coinvolgere; ai disabili – da includere. Non dimenticano il supporto di Ufficio di Segreteria, Segreteria Istituzionale, apparato dello Stato, Forze di Polizia e Corpi Militari.

Proiettati, infine, verso gli eventi di carattere internazionale, quale occasione di far conoscere unicità ed eccellenze della Repubblica: dall'EXPO di Osaka, ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa ad Andorra.

