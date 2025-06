Prima visita di Zelensky al Consiglio d'Europa. Giovagnoli: "Evento storico"

Il commento di Gerardo Giovagnoli, capo delegazione sammarinese APCE

Il rischio escalation dopo l'attacco americano in Iran domina il dibattito internazionale. La pace è nel dna del Consiglio d'Europa, che tra i tanti temi all'ordine del giorno pone al centro della sua sessione estiva la guerra in Ucraina, fermare la catastrofe umanitaria a Gaza e il più largo conflitto in Medioriente.

“Chiaramente il riferimento è a quanto sta succedendo tra Israele, Stati Uniti ed Iran, come possibilità di compromettere ulteriormente quella che è già una zona molto calda e che può generare ulteriore incertezza, ulteriori drammi umanitari, oltre a quello di Gaza su cui già il Consiglio d'Europa si è espresso” , afferma Gerardo Giovagnoli, capo delegazione sammarinese APCE. “Ma la novità di questa giornata è la conferma della visita del presidente Zelensky durante i lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa questa settimana”.

Visita che avviene in un momento particolarmente difficile per l'Ucraina. La guerra si è intensificata, con la Russia che ha sferrato attacchi tra i più letali dall'inizio dell'invasione. “Accogliamo calorosamente il Presidente Zelensky a Strasburgo, dove si trova tra amici e alleati”, ha affermato il Presidente dell’APCE Theodoros Rousopoulos. “L’aggressione – ha dichiarato il Segretario Generale Alain Berset - non deve restare impunita”.

“Questa visita è un evento storico” – commenta Giovagnoli, rimarcando che “il presidente di un paese in guerra che fa parte del Consiglio d'Europa farà un suo discorso e sarà anche disponibile a rispondere a delle domande”. “È veramente un'occasione unica”, ma aggiunge “purtroppo”, “poiché – spiega - si tratta di paesi che rispettano la CEDU e che sono in guerra con un altro paese, peraltro la Russia, che precedentemente era in Consiglio d'Europa”. La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Coe sarà a Strasburgo fino a venerdì. Oltre al capo delegazione Giovagnoli ne fanno parte i consiglieri Alice Mina e Nicola Renzi.

Tra i dibattiti in agenda anche la protezione dei diritti umani nello sport e il mantenimento della pace grazie alla sua neutralità, politiche inclusive, linee guida per una transizione energetica sostenibile e socialmente equa, salvataggio delle vite dei migranti in mare e tutela dei loro diritti umani.