Prima visita ufficiale del segretario Beccari in Portogallo: firmato protocollo d'intesa

È la prima visita ufficiale del Segretario agli Esteri Luca Beccari in Portogallo. Ad accompagnarlo, l’ambasciatrice Silvia Marchetti e una delegazione diplomatica. Al Palácio das Necessidades, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri portoghese, Paulo Rangel, con il quale ha avuto un colloquio privato, poi esteso alle rispettive delegazioni, dedicato alle relazioni bilaterali e alla cooperazione internazionale.

Particolare attenzione riservata allo stato dell’Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea, con il pieno sostegno portoghese, e alle sfide globali, tra cui la situazione in Medio Oriente. Al termine dell’incontro la firma di un Memorandum d’Intesa per rafforzare le consultazioni politiche e la cooperazione reciproca.

Nel corso della giornata, il Segretario Beccari ha incontrato anche il Ministro per la Riforma dello Stato e il Presidente del CDA dei servizi condivisi del Ministero della Salute, discutendo di innovazione istituzionale, digitalizzazione e nuove tecnologie.

"Il Portogallo sta investendo molto in questo settore - spiega Beccari -, soprattutto nei servizi di e-government. E' stata l'occasione per esplorare e capire qualcosa di più della loro esperienza e per impostare le basi per una collaborazione futura attraverso le nostre amministrazioni".