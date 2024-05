Prima volta al voto, confronto tra neo maggiorenni e candidati alle politiche

Per “svecchiare la politica” non basta candidare under 30, ma tornare ad un’epoca fatta di circoli, discussioni e pensiero critico, in cui i giovani tornino a percepire la propria centralità. Fondamentale, per l'Associazione studentesca, un confronto tra chi si troverà per la prima volta in mano la scheda elettorale e tutte le forze politiche che si sono presentate alle elezioni 2024. Un'occasione per parlar edi programmi, per tentare di accorciare la distanza che c'è tra partiti e giovani generazioni, motore trinante al di là della percentuale esigua. Tra i temi forti le opportunità dell'accordo di Associazione con l'UE, caro affitti, equità fiscale, precariato, diritti. Per voce sola, l'invito da parte dei candidati ad esercitare “quel diritto dovere che è stata conquista, così come la gratuità dell'istruzione”. Ed a riscoprire e coltivare l'impegno, prendendo parte alla vita pubblica. Le domande dei giovani orientate soprattutto a comprendere le opportunità possibili, dentro e fuori San Marino. Come spiega nell'intervista Pietro Terenzi, presidente Associazione Studentesca San Marino.

