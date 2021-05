Primarie Rimini, slitta la decisione. il PD alla ricerca di una candidatura unitaria

A Rimini sembravano ormai dietro l'angolo le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. La direzione del PD di ieri doveva costituire un ultimo passaggio formale, ed invece, su consiglio del Segretario regionale Paolo Calvano, si tenterà un'ultima mediazione per giungere ad una candidatura unitaria. Un compromesso delicato da raggiungere, peraltro in tempo record: dovrà essere sul tavolo della prossima riunione, convocata tra martedì e mercoledì.

In tre giorni dunque si tenterà di risolvere una situazione che si trascina da mesi e che vede da una parte il delfino di Gnassi, l'assessore Jamil Sadegholvaad dall'altra Emma Petitti, ex deputata e presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. Che si era detta disponibile ad un passo indietro solo in favore di una candidatura terza. Se non saranno trovati spazi di manovra non resteranno che le primarie: sicuramente in presenza, molto probabilmente allargate alla coalizione. Una situazione di stallo che rischia di ripercuotersi sulla città.

Il sindaco Andrea Gnassi ha voluto pubblicamente rispondere “all'immobilismo” di alcuni esponenti del PD , accusandoli di voler bloccare l'attività amministrativa. Ha parlato di “aberrazione istituzionale" e assicurato di portare in consiglio comunale progetti e delibere utili allo sviluppo della comunità fino all'ultimo giorno. Nel duro affondo ha parlato di una "degenerazione che neanche il 'mi vergogno' di Zingaretti basterebbe a definire".