Primi tre gilet gialli a Palazzo Pubblico chiedono assegni di disoccupazione dignitosi

“Siamo primi gilet gialli di San Marino”. Così tre sammarinesi, fra cui Donna Burgagni, a Palazzo durante i lavori del Consiglio per chiedere alla politica risposte concrete al problema della disoccupazione, puntando il dito contro assegni troppo bassi per condurre una vita dignitosa. Pretendono attenzione e lo fanno indossando quello che è diventato il simbolo della protesta in Francia.