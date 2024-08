Priorità degli Interni: riforme istituzionali, digitalizzazione, Accordo UE. Il metodo, Belluzzi: “Tempestività” Il Segretario per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi indica le direttrici del mandato. Sfida madre è l'implementazione dell'Accordo di Associazione, per una PA che vi risponda con celerità, per dare al Paese crescita e sviluppo

Continuità nell'esperienza di Governo: dopo oltre 4 anni alla Segreteria Istruzione e Cultura il passaggio ad un dicastero chiave come quello degli Interni, assumendo anche le deleghe alla Funzione Pubblica, Affari Istituzionali, Rapporti con le Giunte di Castello e Semplificazione Normativa. A dieci giorni dal giuramento, lo spirito con cui Andrea Belluzzi si approccia al nuovo mandato: “Combattivo! E' lo spirito di chi sa che cosa l'aspetta, perché l'esperienza di membro di governo comunque dà già un'impostazione, un approccio; però c'è tanto da imparare, da studiare, cambiando completamente le deleghe, facendo una sorta di upgrading e avendo parecchie responsabilità, che vengono date dal quadro istituzionale e dal programma di governo”.

Già esplicitati, e proprio in sede di approvazione del programma in Aula, sono chiari, per quanto complessi, gli obiettivi: “Obiettivi e sfide, insieme – rileva Belluzzi - perché il nostro programma prevede una commissione di natura parlamentare per le riforme istituzionali. Abbiamo celebrato quest'anno 50 anni della carta dei diritti; l'anno scorso 20 anni del nostro collegio Galante. Gli atti del collegio Galante, di quella celebrazione chiedono anche una riforma di quella che è la legge sul Collegio Garante. Abbiamo la grande sfida della digitalizzazione della nostra Pubblica Amministrazione, che significa digitalizzazione nel suo funzionamento interno, ma anche nel rapporto col cittadino, per un rapporto sempre più accessibile sempre più fruibile”.

E' la sfida madre: l'implementazione dell'accordo di Associazione e partendo da qui individua come altrettanto prioritario il metodo d'azione, improntato alla rapidità decisionale e alla tempestività: “Tempestività – spiega - vuole dire rendersi conto, prima di tutto, di che cosa c'è bisogno di fare; avere le risorse, le forze, l'iniziativa per fare quelle modifiche normative, i recepimenti normativi, strutturare la nostra Pubblica Amministrazione in maniera da essere subito rispondente a quello che richiede l’Accordo per permettere alla nostra economia, al nostro Paese di coglierne le opportunità e di fare crescita e sviluppo”.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi

