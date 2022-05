Priorità Ue per Psd e Ps, mentre Rf denuncia un "ritorno agli Anni '90"

L'Accordo di Associazione con l'Europa e la ripresa dei negoziati in presenza, di certo uno dei temi del momento sul Titano dopo il riferimento del Segretario agli Esteri Beccari in Commissione. Ue da sempre nelle priorità del Psd, con il segretario Gerardo Giovagnoli che invita ad una riflessione: il tema – scandisce – “deve diventare parte dell'azione politica di tutti i partiti”. “È questo il tempo in cui non si può solo chiedere al governo di fare sapere lo stato della trattativa, - aggiunge - è il tempo nel quale chi si professa d’accordo a parole con l’Associazione all’UE, lo sia anche nel concreto evitando di spargere pericolose fake news e lavorando per fare informazione e formazione”. Un invito insomma ad uscire allo scoperto.

Dal canto suo il Ps insiste invece sulla “nebulosità dei termini entro i quali i colloqui si stanno snodando ormai da anni e la mancanza di chiarezza su “costi e benefici di una simile operazione”. “Necessaria la massima trasparenza – sollecitano - al fine di scongiurare salti nel buio”.

Europa a parte, il MIS nel ripercorrere le cronache giudiziarie di fatti risalenti agli anni 90 e con riferimenti non troppo velati in casa Ps, etichetta come degradante il tentativo di “smemorati personaggi promotori di un agire dubbio tipico dei costumi del tempo, di riproporsi con nonchalance “al vertice di attuali organizzazioni politiche”, anziché rimanere a dare “buoni consigli” adesso che non sono più in grado di dare il cattivo esempio”.

Anni 90, simbolo della deriva morale del Paese – sottolinea anche Repubblica Futura, denunciando un ritorno a quel modus operandi da parte dell'attuale Governo a traino Dc.