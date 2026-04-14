RIFORME ISTITUZIONALI Professionalizzazione dei consiglieri tra timori ed equità: il nodo resta aperto In Commissione la politica cerca un equilibrio tra efficienza, rappresentanza e costi. La partita è delicata e già fa discutere

Quello della Commissione consiliare speciale per le riforme istituzionali è un lavoro lungo e complesso, che tocca diversi temi, alcuni particolarmente delicati, come la professionalizzazione del Consigliere. Un nodo sensibile, che accende la discussione. Giuseppe Maria Morganti di Libera frena, richiama una questione prima etica che politica: inserire lo stipendio tra le priorità – afferma - rischia di dare un segnale sbagliato. Teme inoltre che la competizione elettorale si trasformi in una corsa feroce alla conquista di un posto di lavoro per cinque anni.

Di tutt’altro avviso Luca Lazzari del PSD, che parla di “ipocrisia” e ragionamento “contraddittorio” da parte di chi è stato stipendiato per tanti anni dal partito. Fa notare la disparità tra chi può fare politica a tempo pieno e chi no. Migliorare le condizioni economiche – sostiene - non è un privilegio ma una leva di equità e competenza. E “ben venga la corsa alla campagna elettorale. In questo momento – rimarca – è difficilissimo trovare la disponibilità per formare liste, perché la condizione del consigliere è miseranda, di disgrazia”. Sulla stessa linea Fabio Righi di DML, che porta il tema sul piano pratico: commissioni in tilt per sovraccarico di lavoro rendono inefficiente l’intero sistema. E chiede di inserire la questione al primo punto della tabella.

Per Emanuele Santi di Rete il problema va affrontato, ma senza ridurre la riforma solo a questo aspetto, inserendolo invece in un quadro più ampio di riequilibrio dei poteri. C’è poi chi spinge apertamente per un cambio di paradigma. Guerrino Zanotti di Libera chiede coraggio nel riconoscere la politica come una vera professione, con tutele anche dopo il mandato. Mirko Dolcini di DML rilancia: l’obiettivo finale deve essere la piena professionalizzazione, magari passando da una fase intermedia. Dal fronte PSD, Paolo Crescentini evidenzia una criticità concreta: per molti consiglieri, soprattutto nel privato, è difficile sostenere “due datori di lavoro”. E ricorda che la politica sammarinese non è stata ancora capace di aggiornare il gettone di presenza “fermo da quarant’anni”.

Denise Bronzetti di AR denuncia invece una percezione distorta: i consiglieri non guadagnano quanto si crede. Per lei, dare più strumenti e tempo significa anche riequilibrare il potere, perché “l’informazione è anche potere”. Gian Carlo Venturini del PDCS invita alla prudenza: serve una soluzione che non faccia esplodere i costi ma renda il Consiglio più veloce ed efficiente. Poi richiama la percezione dei cittadini. Troppi, osserva, riducono il ruolo del consigliere al semplice gettone di presenza, senza vedere il lavoro concreto e quotidiano che c’è dietro.

Giovanni Zonzini Rete mette l’accento sulla rappresentanza: oggi, di fatto, un terzo della popolazione – soprattutto lavoratori del privato – resta escluso. A tirare le fila è il presidente Nicola Renzi, che individua due pilastri: tempo e indipendenza. Servono condizioni che garantiscano imparzialità, ma senza recidere del tutto il legame con il proprio lavoro. L’obiettivo: una politica accessibile a tutti, senza discriminazioni. Sul piano operativo, la Commissione aggiornerà il documento con le osservazioni emerse e lo invierà ai gruppi politici. Il confronto approderà in Consiglio Grande e Generale a maggio, con una nuova riunione preparatoria già ipotizzata per il 28.





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