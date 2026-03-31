Progetti per il territorio, futuro del Cfp e nuova sede Rtv al centro del Congresso di Stato

Ultimo Congresso di Stato per i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, al termine del loro mandato alla Suprema Magistratura. A poche ore dalla Cerimonia di insediamento di mercoledì 1 aprile, hanno partecipato alla riunione i Capitani Reggenti eletti, Alice Mina e Vladimiro Selva.

Al centro una serie di temi da trattare tra i quali la cura e la valorizzazione del territorio, con l'esame di possibili interventi definiti “strategici”. Si è parlato anche della nuova sede per San Marino RTV. Previsto, a tal proposito, un ordine del giorno specifico nella prossima riunione del Congresso, per una “ricognizione generale”. “Ci sono una serie di condizioni da valutare che meritano un approfondimento dedicato”, spiegano fonti di Governo.

Spazio anche alle innovazioni nel sistema scolastico. Tra i prossimi obiettivi: la valorizzazione del Centro di formazione professionale, da trasformare in un istituto a tutti gli effetti. Focus quindi sugli strumenti giuridici per affrontare il percorso in tempi veloci.

Ma c'è un argomento che in questi giorni accende gli animi, soprattutto tra la popolazione: le tariffe del gas e, più in generale, dell'energia. Con lo scoppio della guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, i mercati stanno affrontando una vera e propria 'tempesta' dei prezzi. San Marino non ne è indenne. Le ultime bollette del gas, spiega il segretario con delega ai rapporti con Aass, Alessandro Bevitori, sono sostanzialmente in linea con le precedenti. Annunciata, per venerdì, l'attesa riunione con l'Autorità Energia nella quale si potrebbe discutere di un eventuale ritorno, o meno, delle tariffe fisse e, soprattutto, comprendere l'evoluzione dei mercati per affrontare questa fase difficile.







