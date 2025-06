Progetto 70ISS: il Psd incontra i sindacati. Focus su criticità e proposte per rafforzare la Sicurezza Sociale Sotto la lente carenza di medici, assistenza per persone non autosufficienti, "care giver", assistente personale, Hospice completo e funzionale

70ISS entra nel vivo: ieri, nella sede di via Rovellino, il gruppo di progetto del PSD sulla Sicurezza Sociale ha incontrato le tre sigle sindacali. Momento importante per il partito, che sta facendo del confronto con le principali realtà del mondo sanitario e socio-sanitario la base su cui costruire una proposta politica concreta, per riempire di contenuti il compleanno dell'ISS che si celebrerà a dicembre.

Diversi i temi affrontati, a partire dalla carenza di medici di base e del conseguente sovraccarico per il personale sanitario. Questione emersa con forza, e che ha visto le parti convergere sull'urgenza di rafforzare la rete di assistenza per le persone non autosufficienti, attraverso l’introduzione di figure professionali come l’assistente personale.

Particolare attenzione è stata riservata anche al ruolo del “care giver” con la necessità di riconoscere adeguate tutele previdenziali a chi assiste familiari malati. Altro tema su cui le parti si sono concentrate riguarda la realizzazione di un Hospice completo e funzionale, in grado di garantire cure palliative dignitose e accessibili. Sotto la lente, inoltre, le dinamiche contrattuali con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, l’autonomia gestionale, la programmazione sanitaria e le condizioni di sostenibilità economica dell’intero sistema, anche in relazione alla necessità di nuovi investimenti strutturali.

Il dialogo resta quindi aperto, in linea con lo spirito del progetto: 70 ISS nasce, infatti, come un grande audit partecipato. Il prossimo passo sarà l'avvio di una fase di consultazione interna, per organizzare informazioni e suggerimenti, al fine di definire proposte politiche operative, con particolare attenzione agli interventi più urgenti e fattibili, anche sul piano legislativo. “Il lavoro svolto finora – afferma il Psd - ha tracciato una direzione chiara: rafforzare la sicurezza sociale significa investire nella coesione del Paese e nella qualità della vita di ogni cittadino”.

