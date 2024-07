Programma di Governo: Pedini Amati alza la voce

56 gli iscritti a parlare: tutti i consiglieri, praticamente, e quindi il dibattito su squadra e programma di Governo, proseguirà in seduta notturna e probabilmente anche nella giornata di domani prima di arrivare al voto che è anche il primo banco di prova della maggioranza, formata da Pdcs, Alleanza Riformista, Libera-Ps e Psd. Otto dei 10 Segretari di Stato designati sono già intervenuti, illustrando i progetti per la legislatura e rimarcando la centralità dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.

Federico Pedini Amati, che si accinge ad essere confermato alla Segreteria al Turismo, ha però messo in chiaro, fin da subito, rivolgendosi alla DC - e a ciò che è accaduto nella legislatura precedente - che su dossier come la risoluzione della convenzione Sinpar, per il cosiddetto 'parcheggione' o la realizzazione di progetti come la ferrovia storica del treno bianco azzurro, si dà non più di un anno, per decidere se farsi da parte. “Non ci sto più a farmi prendere in giro” ha affermato.

Non passata inosservata anche la dichiarazione di Guerrino Zanotti, di Libera, rivolta al Segretario di Stato Canti: “Impossibile, sulla gestione dei rifiuti – ha detto - fare peggio della legislatura precedente”. Dialettica dunque, già molto vivace, in maggioranza. Sul fronte opposizione i consiglieri di Domani Motus Liberi hanno evidenziato le contrapposizioni e la mancanza di fiducia tra gli alleati del futuro Governo, anche alla luce dell'anomala sovrapposizione delle deleghe. Aspetto rimarcato inoltre dai banchi di Repubblica Futura che come Rete ha parlato di l'ambiguità del programma dell'esecutivo sul Prg. Il movimento ritiene che il Governo parta in maniera traballante ma offre disponibilità ad esercitare un'opposizione, sì severa, ma anche dialogante e costruttiva. Tutti d'accordo in minoranza sul fatto che nella definizione del programma di Governo la coalizione Democrazia e Libertà abbia avuto un ruolo largamente preponderante.