Programma economico 2026, per l'opposizione "un libro dei sogni"

E' un libro dei sogni, secondo Gaetano Troina, Domani Motus Liberi, il Programma Economico 2026 preso in esame dalla commissione Finanze al rientro dopo la pausa estiva. “Non è realmente programmatico – rileva – si limita a un insieme di desideri, privi di cornice unitaria”. Secondo Nicola Renzi, Repubblica Futura, manca di trasparenza sullo stato reale dei conti pubblici e sugli impegni presi col Fondo Monetario Internazionale. “Il documento andrebbe costruito attorno a tre grandi pilastri – è la visione di Renzi – l'accordo di associazione con l'UE, la gestione del debito come strumento di sviluppo e la sostenibilità generazionale”.

Anche per Emanuele Santi, Rete, appare più come una raccolta di buone intenzioni che un indirizzo unitario del governo. Santi rileva inoltre che la raccolta bancaria è sì cresciuta, a fronte però di un drastico calo degli impieghi. Per la maggioranza, Sandra Stacchini, Pdcs, difende il documento, per lei è un programma con obiettivi concreti e già in parte avviati: dalla fatturazione elettronica ai sistemi di controllo, dai progetti di edilizia sociale alla telemedicina, fino alle politiche per la scuola e l'inclusione.

Sara Conti, Rf, replica che la critica dell'opposizione non riguarda le misure di dettaglio, ma l'insieme di interventi infrastrutturali di grande portata elencati senza priorità né cornice chiara.

Anche il Segretario di Stato Gatti difende l'impostazione, spiegando che ogni Segreteria ha presentato le proprie priorità, ma il coordinamento complessivo poi spetta alle Finanze. Rivendica anche i progressi ottenuti sul fronte della credibilità internazionale, con rating positivo, innalzato di due livelli da Standard & Poor's che lo ha portato a BBB+ con outlook stabile, pur riconoscendo che non vi sono risorse per grandi investimenti. Per Gatti il programma va letto nel suo insieme, come quadro di riferimento per il bilancio e per le scelte future.







