COMMISSIONE FINANZE Programma economico 2027: al centro l'accordo di associazione Gatti: "È la pietra angolare della futura crescita". Opposizione preoccupata dal livello di preparazione della Pa

È l'anno della svolta, con l'accordo di associazione in arrivo, pietra angolare della futura crescita, rimarca il Segretario Gatti, grazie alla piena integrazione nel mercato unico che darà nuove opportunità. San Marino, ha spiegato, è chiamato a consolidare il percorso di rafforzamento economico e finanziario intrapreso negli ultimi anni, proseguendo nelle politiche di stabilizzazione e modernizzazione del sistema Paese. Dal titolare delle Finanze, rivendicati gli indicatori positivi: Pil in crescita del 3,5% nel 2024, del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027, a fronte di una crescita italiana stimata tra lo 0,5 e lo 0,8%. Aumentano le esportazioni, +2,4%, col tasso di disoccupazione al 4,7%.

Se non interverranno cambiamenti significativi nella seconda parte dell'anno, il governo prevede di chiudere il bilancio 2026 in pareggio finanziario. Per l'opposizione il programma economico continua ancora a somigliare a un libro dei sogni, per Gaetano Troina di Domani – Motus Liberi “Mancano priorità, cronoprogrammi, indicatori misurabili, stime degli effetti economici, costi, coperture finanziarie e nuove procedure amministrative”, ed esprime preoccupazione anche sul livello di preparazione della Pubblica amministrazione nel recepimento dell'acquis comunitario. Non è il solo.

“Ci risulta che gli amici di Andorra – fa notare Nicola Renzi, Repubblica Futura – abbiano già individuato le leggi di cui hanno bisogno, 70, e molte decine di quei testi sono già pronti per essere adottati”. Ritiene invece sia un programma molto ricco Sandra Stacchini, Pdcs, poiché contiene “più di 40 punti di interesse – sottolinea – e numerose misure in favore della cittadinanza”, tra le quali ricorda l'ampliamento del Casale La Fiorina, l'estensione della raccolta porta a porta, il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico. “Se fosse realizzato anche solo il 10% di quanto detto saremmo felici”, rileva Emanuele Santi, Rete.

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