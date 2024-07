POLITICA SAMMARINESE Progressi sul programma di Governo ormai vicino alla definizione Oggi due round di incontri in maggioranza: tutti d'accordo su commissione speciale per le riforme istituzionali

Oggi altri due round, nella sede della Dc, dedicati alla definizione del programma di Governo tra le forze che daranno vita alla nuova maggioranza. In mattinata tutti d'accordo sull'introduzione di una commissione consiliare speciale per la riforma delle istituzioni per affermare la centralità del Consiglio, così come indicato dal Greco, superando lo squilibrio col potere esecutivo e giudiziario, meglio tutelati nel proprio ruolo e nelle proprie mansioni. Volontà condivisa anche per valorizzare le funzioni del consigliere e modificare alcuni aspetti della legge elettorale e del regolamento consiliare. Nel round pomeridiano, il confronto si è concentrato su economia, fiscalità, gestione del debito, sanità e comparto socio-sanitario, digitalizzazione, territorio. Già a buon punto quindi la bozza del programma che potrebbe essere ultimato anche domani. Giornata importante perché alle 17 è fissata la Direzione della DC che dovrà scegliere definitivamente i suoi cinque rappresentanti di Governo, mentre gli altri partiti della maggioranza hanno già deciso. In casa “Rete”, intanto, Elena Tonnini e Marianna Bucci hanno comunicato l’intenzione di rinunciare all’incarico di membro del Consiglio Grande e Generale e la compagine in aula del movimento sarà dunque formata da Matteo Zeppa, Giovanni Zonzini ed Emanuele Santi.

